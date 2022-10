Konser 1.000 Sasando di Labuan Bajo Pecahkan Rekor MURI

POS-KUPANG.COM - Video Viral Instagram terkait Konser 1.000 Sasando di Labuan Bajo Manggarai Barat (Mabar) Ciptakan dan Pecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia MURI

Beredar Video Viral Instargram postingan Kupang .Now pada media sosial istagram Kamis 29 September 2022

Pada postingan Video Viral Instagram tersebut dijelaskan bahwa pada konser 1.000 Sasando “ Magical sound of Sasando for The World “ mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI sebagai pegelaran Sasando terbanyak

Pada ter up load jadi Video Viral Instagram terlihat foto penyerahan sertifikat yang diberikan oleh pihak Museum Rekor Indonesia MURI kepada Julie Sutrisno Laiskodat pada Rabu malam usai konser tersebut jadi Video Viral Instagram (Paul Souk)

