Video Viral Instagram, Patung Lilin Agnez Mo Mirip Seperti Dalam Video Viral

POS-KUPANG.COM - Akhir-akhri ini Agnez Mo membagikan momen bahagia sekaligus membanggakan, Agnez Mo di buatkan patung lilin di Mandame Tussauds Singapura.

Patungnya baru saja di rilis pada Rabu 5 Oktober 2022 kemarin. Seperti dalam Video Viral Instagram

Patung Agnez Mo yang di buat tersebut sangat mirip dengan dirinya dan bahkan seperti orang benaran seperti video viral.

Patung lilin yang di buat tersebut tak lupa mereka kenakan baju berwarna kuningbiru yang membuat patung tersebut seperti nyata sesuai dalam video viral.

Langsung saja Agnez Mo memotret dirinya bersama patung dirinya tersebut ini yang membuat jadi Video Viral Instagram.

Tidak lupa penyanyi kece ini ungkapkan rasa terimakasih nya lewat media sosial, dirinya juga mendapat dukungan dari rekan sesama selebriti dan fans, hingga namanya trending

di media sosia. Diantaranya dari akun @greyspolii “Legacy over fame, legacy over money.” that is it. Proud of you!

@zenafoster soooooo amazing. @younglyxx wowwww that’s big seperti video viral

Dan masih banyak komentar lainnya dan tak lupa juga dirinya membalas kontar-komentar tersebut

Madame Tussauds sendiri adalah museum lilin yang terkenal dan di isi oleh orang-orang ternama dunia.

Bukan cuman Agnez Mo tokoh Indonesia lainnya seperti presiden Soekarno, Presiden Jokowi, Rudi Hartono hingga Anggun C Sasmi juga di buatkan patung lilinnya di Madame Tussauds.

Video Viral Instagram tersebut di dapat dari akun resmi Agnez Mo pada tanggal 6 Oktober 2022. (Yosefina Filkanova)

