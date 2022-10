Ashanty Pose Cantik, Teman Artis Puji Paras Cantik Istri Anang Hermansyah , Natizen: Artis Holywood

POS KUPANG.COM -- Ashanty yang juga istri Anang Hermansyah memiliki paras cantik yang sudah tak terbantahkan

Dia Ashanty yang juga dua dua anak , Arsya Hermansyah dan Arsy Hermansyah juga kerap membagikan pose cantiknya di akun instagramnya , @ashanty_ash

Kali ini, Ashanty kembali membagijanb paras cantiknya adalam berbagai pose di akun instagram @ashanty-ash

Dan, Ashanty pun menulsikan kalimat postif untuk memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik

@ashanty_ash menulis *** Be nice, Be good, Be kind

Cause what goes around, comes around

Baca juga: Anang Hermansyah dan Ashanty Hadir di Acara HUT Duma,Judika Dipuji, Natizen: Tak Seperti Artis Lain

Teman artis Ashanty , Tya Ariestya pun memuji wajah cantik ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu

Dai Tya Ariestya menulis di kolom komentar *** Cantiiikk selaluuu

Natizen lain juga memuji kecantikan Ashanty

fans_asix *** Masya Allah

kartika_yudhisti *** Tantiknaaa

Baca juga: Ashanty Quality Time Bareng Keluarga The Hermansyah, Tangan Jiel Peluk Sarah Menzel Disorot