Liga 3 Jawa Tengah, Persitema Temanggung dan Persik Kendal Kantongi 6 Poin

POS-KUPANG.COM - Liga 3 Jawa Tengah, Persitema Temanggung dan Persik Kendal mengantongi 6 poin dan berada di puncak klasemen sementara.

Posisi puncak yang diraih Persitema Temanggung dan Persik Kendal ini adala yang terbaru hingga Rabu 28 September 2022.

Persik Kendal memimpin klasemen sementara grup D dengan raihan 6 poin hasil dua kali main dan dua kali menang.

Sedangkan Persitema Temanggung menduduki posisi puncak klasemen grup H dengan raihan 6 poin hasil dua kali main dan dua kali menang.

Dikutip dari banyumas.tribunnews.com, ada 10 pertandingan Liga 3 Jawa Tengah yang berlangsung pada 28 September 2022.

Selain itu ada dua pertandingan Liga 3 Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Kamis 29 September 2022 yakni Grup A antara Slawi United vs Perinka FC Tegal dan Grup C Berlian Rajawali vs Persibat Batang.

Sementara, laga Grup L diistirahatkan dulu pekan ini lantaran satu laga di grup ini sudah dipertandingkan lebih awal saat pembukaan Liga 3 Jateng yakni pertandingan Persiku Kudus menjamu tamunya PSDB Demak.

Melihat hasil pertandingan pekan kedua di 28 September kemarin, sejumlah tim semakin kokoh di puncak karena sudah menang dua kali dan mengoleksi 6 poin di Liga 3 Jateng.

Seperti Persitema Temanggung yang kali ini menang lagi melawan Ebodjaya Kebumen dengan skor 2-1.

Laga sebelumnya, di pekan pertama, Persitema juga menang melawan tuan rumah PPSM Magelang.