Konser Suara 1000 Sasando di Labuan Bajo Ditayang Melalui Live Streaming Malam Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pelayaran Lasiana Kupang turut berpartisipasi dalam acara Konser Suara 1000 Sasando akan digelar di Waterfront City Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu 28 September 2022 malam.

Rangkaian kegiatan konser suara 1000 Sasando dapat disaksikan melalui live streaming klik disini

Adapun kegiatan bertajuk "Magical Sound Of Sasando For The Word" itu diikuti seluruh pelajar di Provinsi NTT, salah satunya para pelajar dari SMK Pelayaran Lasiana, Kota Kupang.

Menurut Kepala SMK Pelayaran Lasiana Kota Kupang, Jesica S. Sodakain kepada Pos-Kupang.Com via telepon, Rabu 28 September 2022 sejumlah pelajar dari sekolahnya menjadi peserta dalam acara konser suara 1000 sasando di labuan bajo.

"Ada 15 anak yang ikut dalam acara itu," ungkapnya.

Menurut dia untuk mengikuti acara itu, pihaknya melakukan persiapan selama dua bulan. Namun kata dia sekolahnya hanya pentaskan permainan sasando dari beberapa kategori acara yang akan dipentaskan dalam acara tersebut.

Jesica mengatakan acara tersebut hanya melibatkan siswa SMA/SMK di seluruh NTT.

Ia berharap alat musik sasando khas NTT ini harus dihidupkan dan digaungkan lagi ditingkat nasional, maupun internasional.

Kepada pemerintah, dirinya meminta supaya ekstrakurikuler seni budaya semakin diperkuat dan ditingkat di semua sekolah.(*)

