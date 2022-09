Istri Anang Hermansyah Kenang Sang Ibu, Ashanty Pamer Foto Lawas Ny.Farida, Natizen Kirim Doa

POS KUPANG.COM -- Istri Anang Hermansyah , Ashanty mengenang kembali sang ibu, Ny. Farinda yang sudah meninggal pada 6 November 2106 lalu

Dia Ashanty pun kembali mengenang masa lalu mertua Anang Hermansyah itu yang bernama lengkap Ratu Farida Hanum

Cara mengenang ibu, Ashanty memasang slide potongan foto ibunda dan sosok lain alam kehidupannya di akun instagram @ashanty_ash

Natizen pun terbawa suasana hingga mengirim doa pada nenek Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah terssebut

Dalam unggahannya, Ashanty melalui akun instagram @ashanty_ash menulis *** 26 September 1944

Hari lahir mama Farida

I miss u and i love u mama

Forever in my heart

Natizen pun kirim doa untuk ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu

aiueos.greatfamzz *** al-fatihah untuk mamah

goldie.napoli*** Aku salfok sama foto pertama. Ada muka cowok bule mirip suami Titi Kamal. Ganteng bgt.

anggraini902 *** Al-Fatihah Untuk Almarhumah Ibunda Farida Tercinta

chokyhalomoan *** Nama mama kita sama bund… al-fatihah..

mama.fitrii *** Mirip sama Arsy ya Bun mama farida

kusnawati78 *** Alfatihah untuk Oma Farida

claudiawhie_ *** Mirip Arsy versi tua

dhealupitasari_ *** Mirip arsy

mariskacorenia *** Kangen mama Al fatihah

kikyy.mekuo *** Al Fatihah

vitha.jie *** AL-FATIHAH

