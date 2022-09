Promo KFC Senin-Rabu, Makan Puas Value Serbu 4 Ayam KFC, 3 Nasi & 3 Mocha Float Cuma Rp 120 ribu

instagram @kfcindonesia

VALUE SERBU - Promo KFC terbaru Value Serbu. Pecinta Ayam KFC segeralah ke KFC untuk dapatkan Promo KFC yang gila-gilaan bikin kamu makan besar sampai kenyang hanya dengan Rp 120 ribuan, pecinta Ayam KFC sudah bisa menikmati paket Value Serbu KFC, ada 4 Ayam KFC, 3 Nasi dan 3 Mocha Float.