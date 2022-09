Promo KFC Hari Ini, Tukarkan Keychain Dapatkan O.R Burger Combo Double Patty Cukup Belanja Rp 50.000

Instagram @kfcindonesia

PROMO KFC - Free trade up single to double patty. Pecinta Ayam KFC mulai hari ini hingga akhir tahun 2022 ada Promo KFC yang menarik dengan belanja Rp 50.000 di KFC dapatkan Keychain KFC yang bisa ditunjukkan untuk mendapatkan O.R Burger Combo Double Patty