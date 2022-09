Promo KFC Selama September - Oktober, Beli Super Breakfast Combo Dapat Super Besar dengan Diskon 50 %

POS-KUPANG.COM - Selama bulan ini hingga Oktober mendatang, ada Promo KFC yang begitu menarik, beli menu sarapan pagi Super Breakfast Combo dapatkan diskon 50 persen untuk pembelian menu makan siang Super Besar 1.

Pecinta ayam KFC tunggu apalagi, daripada bingung nentuin menu sarapan pagi dan makan siang atau pun makan malam, manfaatin Promo KFC aja dengan membeli Super Breakfast Combo untuk mendapatkan menu Super Besar 1 dengan diskon 50 persen.

Tunggu apalagi Promo KFC ini berlaku selama sebulan dari 16 September hingga 16 Oktober loh.

Pecinta ayam KFC pun bisa tersenyum lega, perut pun kenyang dengan Promo KFC yang begitu menggoda ini.

Caranya mudah banget cukup dengan menukarkan struk saja tribunners.

Berikut Katalog Diskon 50 persen yang dikutip dari instagram @kfcindonesia.



KFC Lovers jangan sampai lupa makan ya! Demi kamu yang spesial, mimin ada promo BELI sarapan DAPET diskon makan siang nih!

Caranya, pas beli Super Breakfast Combo tukarkan struk pesanannya dengan DISKON 50 % khusus menu paket Super Besar 1.

Gak usah pusing mikirin menu sarapan dan makan siang lagi deh

Promo ini berlaku 16 September- 16 Oktober 2022 untuk pemesanan dine in dan take away ya!