Promo KFC, Beri Sarapan Dapat Diskon Makan Siang Hingga 50 Persen, Begini Caranya

POS KUPANG.COM - Promo KFC memberikan kepuasan bagi pelanggan tetap Kentucky Fried Chicken.

Kali ini yang memberi sarapan pagi di kedai KFC akan mendapat kesempatan makan siang diskon hingga 50 persen

Dikutip dari instagram @kfcindonesia, para pecinta KFC mendapat penawaran special dari KFC.

Kalian bisa makan siang dengan diskon besar hingga 50 pesen dengfan membeli paket sarapan di Kentucky Fried Chicken.

"KFC Lovers jangan sampai lupa makan ya! Demi kamu yang spesial, mimin ada promo BELI sarapan DAPET diskon makan siang nih," tulis KFCindonesia

Pada Promo KFC cara untuk mendapatkan harga special adalah dengan menukarkan struk srapan saat belanja di KFC untuk makan siang

"Caranya, pas beli Super Breakfast Combo tukarkan struk pesanannya dengan diskon 50 persen khusus menu paket Super Besar 1. Gak usah pusing mikirin menu sarapan dan makan siang lagi deh," tulis KFCIndonesia

Dan, yang yang membuat gembura adalah promo yang berlangsung selama sebula.

"Promo ini berlaku 16 September- 16 Oktober 2022 untuk pemesanan dine in dan take away ya!." tulis KFCIndonesia

Syarat dan ketentuan:

- Setiap pembelian menu Super Breakfast akan mendapatkan struk yang bisa ditukarkan dengan menu super besar 1 diskon 50 persen. Promo berlaku sampai 16 Oktober 2022

- Promo berlaku di seluruh gerai KFC Breakfast. List gerai bisa dicek di kfcku.com/store lalu pilih KFC A.M.