Promo KFC, Tinggal 3 Hari Lagi, Potongan Harga September , Mocha Float dengan 3 atau 5 Ayam Goreng

POS KUPANG.COM -- Promo KFC untuk penyuka ayam goreng kembali diberikan untuk pelanggan setia California Fried Chicken

Kali ini Promo KFC yang dimulai sejak 17 September akan berkahir 23 September 2022

Para penyuka ayam goreng masih punya kesempatan mendapatkan Promo KFC yang masih tersisa 3 hari hari lagi

Dan, selama tiga hari yang tersisa penyuka California Fried Chicken masih bisa mendaparkan komplit ayam goreng selama Promo KFC masih berlaku

Baca juga: Promo KFC Hingga 23 September, Komplit Chiken 1 dan 2, Mocha Float dengan 3 atau 5 Ayam Goreng

DIkutip dari Instagram @kfcindonesia , disebutkan Promo KFC ini untuk penggemar ayam goreng yang sudah sejak dulu dan masih ingin rasakan sensasi meski tanggal tua

"Tanggal tua pingin tetep KOMPLIT serunya? Ada promo untuk menu-menu #SeleraOriginal KFC Lovers sejak dulu yaitu Ayam Goreng, Cream Soup, dan Mocha Float nih!" tulis @kfcindonesia

Disebutkan , di paket KOMPLIT CHICKEN 1 dan 2 kamu bisa pilih mau pasangin Mocha Float dengan 3 potong atau 5 potong Ayam Goreng. Masih nagih?

Ada juga paket KOMPLIT CHICKEN 3 yang KOMPLIT menawarkan ketiganya! Ah langsung swipe left aja deh untuk lihat-lihat semua promonya

Baca juga: Promo KFC Hari Ini, September Ini Ada Paket Komplit Chicken 3 Ayam, 2 Mocha Float Cuma Rp 59.091

"Psst, untuk bulan September promo ini berlaku tanggal 16-23 September 2022 ya," tulis @kfcindonesia

Selama ingin menikmati Promo KFC , maka berlaku pula syarat

Adapaun syarat syarat dan ketentuan

- Promo Komplit Chicken berlaku tanggal 16-23 September 2022, 17-24 Oktober 2022 dan 18-25 November 2022

- Promo berlaku di seluruh gerai KFC Indonesia untuk dine-in, take away dan drive-thru⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

Baca juga: Promo KFC Hari Ini Selasa 20 September, Gurihnya Rosemary Chicken Grilled di KFC Hanya Rp 19.091

- Harga belum termasuk pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah

- Berlaku ganti / trade up minuman ke varian minuman lainnya

Artikel lain terkait Promo KFC

Baca berita lain di Pos Kupang.com KLIK>>> GOOGLE.NEWS