Telkomsel tSurvey.id Dukung Tech in Asia Conference 2022, Buka Peluang Kebangkitan Ekonomi Digital

POS-KUPANG.COM - Dalam rangka membuka peluang kebangkitan ekonomi digital di Pasar Asia Tenggara, Telkomsel kembali menunaikan komitmennya sebagai digital ecosystem enabler dengan berpartisipasi pada Tech in Asia Conference 2022 melalui unit bisnis survei digitalnya tSurvey.id. tSurvey.id mensponsori Tech in Asia, salah satu platform media online terkemuka di Asia Tenggara yang berfokus pada berita dan analisis industri teknologi dan startup yang dinamis di Asia, dalam mengadakan Tech in Asia Conference 2022 di Jakarta (15/9) dan Singapura (20-21/9).

Tech in Asia Conference 2022 adalah sebuah platform bagi tech founders, investor, eksekutif, dan talenta digital untuk mendapatkan insight, koneksi, peluang, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melalui situasi makro ekonomi terkini. Selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100.000 orang di Singapura, Jakarta, Bangalore, Tokyo, dan online di mana pun telah dipersatukan oleh konferensi tahunan tersebut.

Vice President Data Solutions Telkomsel Alfian Manullang menjelaskan, "Melalui partisipasi tSurvey.id pada Tech in Asia Conference 2022, Telkomsel berupaya mendukung kebangkitan ekonomi digital Indonesia dan membuka peluang lebih besar bagi para pelaku industri Indonesia untuk berkembang di pasar Asia Tenggara.

Pandemi yang berlangsung selama lebih dari dua tahun terakhir mempercepat laju inovasi dan adopsi teknologi digital oleh bisnis dan konsumen di Asia Tenggara. Namun sebagai konsekuensi, usai pandemi kini muncul tantangan-tantangan baru di pasar, seperti bear market, inflasi, dan lain-lain. Dengan platform survei digital tSurvey.id, Telkomsel dapat membantu menghadirkan insight berkualitas yang dapat dipertimbangkan oleh pengguna dalam merancang strategi dan mengambil keputusan bisnis berikutnya."

Pada tahun ini, Tech in Asia Conference 2022 mengangkat tema ‘Southeast Asia: Built to last - Navigating Bear Markets, Inflation, and Other Global Events’ dan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Menara Mandiri Jakarta pada tanggal 15 September 2022 dan Marina Bay Sands Singapura pada tanggal 20-21 September 2022.

Dengan tema 'Explore Indonesia's Landscape, Challenges, and Opportunities', Tech in Asia Conference 2022 Jakarta mempertemukan kembali komunitas-komunitas untuk membahas karakteristik unik industri teknologi Indonesia, potensi ekonomi negara dengan daya beli terbesar di dunia tersebut, dan arah perkembangannya dengan rencana-rencana peningkatan daya saing dan sumber daya manusia hingga 2025.

Peserta dapat bertemu dengan pimpinan DANA Indonesia, East Ventures, Bukalapak, Sequoia, dan masih banyak lagi di Main Stage, menjumpai startup pre-seed hingga Seri B, investor dari Jungle, OCBC, Mandiri Capital, dan sebagainya di segmen Speed Dating, hingga berjejaring dengan 30 startup terbesar dan terkini dalam kancah teknologi lokal Indonesia di pameran Startup Factory. Sebagai VIP Networking Sponsor, tSurvey.id berkesempatan menjadi pelengkap bagi lebih dari 500 peserta konferensi dan 150 pimpinan startup di Indonesia di Menara Mandiri Jakarta pada Kamis (15/9). Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Willis Wee (Founder Tech in Asia), Vince Iswara (CEO & Co-Founder DANA Indonesia), Dayu Dara Permata (CEO & Founder Pinhome), Prasetya Yudaputra (COO Visinema Group), Victor Putra Lesmana (President, Commerce & Fintech Bukalapak) dan 100 pimpinan startup/ industri digital lainnya.

Kemudian dalam konferensi di Singapura pada Selasa-Rabu (20-21/9), Tech in Asia Conference 2022 menghadirkan lebih dari 50 pembicara yang membagikan saran dan insight bagi startup yang sedang berkembang, segmen Speed Dating dan Startup Factory, acara Networking, hingga Startup Arena dimana lima startup akan berkompetisi untuk mendapatkan visibilitas global dan hadiah. Bersama tSurvey.id, Tech in Asia Conference 2022 menjamu hingga 10.000 peserta guna memaksimalkan potensi interaksi dengan anggota komunitas.

"tSurvey.id adalah sebuah persembahan dari Telkomsel bagi para startup peserta konferensi, baik bagi mereka yang sedang mengembangkan produk digital mereka maupun sedang merancang langkah inovatif selanjutnya. Kami harap dengan menghadirkan tSurvey.id sebagai platform survei digital andalan untuk menarik insight dari pelanggan, Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler dapat terus membuka lebih banyak peluang kemajuan bagi para pelaku industri dan masyarakat, khususnya dalam memperkuat kultur pengambilan keputusan berbasis data." pungkas Alfian.

tSurvey.id merupakan platform survei digital dari Telkomsel yang menawarkan solusi Data Solutions bagi seluruh kebutuhan riset pelanggan, baik dalam lingkup akademik, komersial lintas industri, sosial, maupun keperluan riset lainnya secara luas. Kapabilitas platform tSurvey.id diperkaya dengan data insight telco dari hingga 170 juta pelanggan sehingga memiliki beberapa keunggulan, mulai dari jangkauan basis responden yang luas, fitur respondent targeting dengan profiling yang akurat, keluaran hasil yang lebih cepat, serta fitur manajemen survei yang user friendly. tSurvey.id dapat berperan sebagai partner strategis bagi perusahaan startup dalam mengembangkan produk dan strategi mereka berdasarkan insight akurat yang terkumpul dari pelanggan Telkomsel se-Indonesia, mulai dari aspek kebiasaan, opini, hingga persepsi responden terhadap sebuah produk.

Informasi lebih lengkap mengenai layanan tSurvey.id serta keunggulannya bisa didapat dengan mengakses menu contact us di tautan tSurvey.id.

