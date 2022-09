Wakil Bupati Belu Alo Haleserens Resmikan Kantor Cabang Utama Kopdit Obor Mas

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Bupati Belu Drs Aloysius Haleserens MM meresmikan Kantor Cabang Utama KSP Kopdit Obor Mas di kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur sekaligus pembukaan pelayanan di KCU Belu, Sabtu 17 September 2022.

Rangkaian acara peresmian ini diawali dengan misa syukur yang berlangsung di Kantor Kopdit Obor Mas Cabang Belu yang beralamat di Jalan Dr. Siwabessy, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat.

Selanjutnya penandatanganan prasasti, pemukulan gong dan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Wakil Bupati Belu didampingi

Kadis Kopnakertrans Provinsi NTT, tokoh koperasi nasional, Sylvia Peku Djawang, Ketua Pengurus KSP Kopdit Obor Mas, Manager KSP Kopdit Obor Mas disaksikan para undangan.

Ketua Pengurus Kopdit Obor Mas, Markus Menando dalam sekapur sirihnya mengatakan, KCU Belu merupakan kantor cabang ke-22 milik KSP Kopdit Obor Mas yang siap melayani warga Kabupaten Belu dan sekitarnya. Peresmian KCU ini menjawab kerinduan masyarakat selama dua tahun.

Katanya, peresmian kantor dan pembukaan pelayanan telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sudah memperoleh izin pembukaan kantor dan semua sarana pendukung yang memenuhi persyaratan. Meski kantor baru diresmikan tetapi pelayanan pinjaman sudah mulai awal Mei 2022", katanya.

Menurut Markus, misi KSP Obor Mas adalah membuka kantor cabang di seluruh wilayah kerja Provinsi NTT untuk membangun ekonomi masyarakat NTT melalui pelayanan simpan pinjam di sektor rill. Untuk mencapai misi tersebut, KSP Obor Mas memberikan pelayanan dengan bunga murah yaitu, Pinjaman KUR, baik KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil dengan suku bunga 6 persen per tahun atau 5 persen per bulan. Sementara, pinjaman LPDB dengan suku bunga 11 persen per tahun atau 0,9 persen per bulan.

Kata Markus, sampai saat ini untuk pinjaman KUR dan LPDB, Non Performing Loan atau NPL masih 0,0 persen.

"Sampai saat ini NPL masih 0,0 persen, berarti anggota yang pinjam tidak ada yang menunggak. Karena ketentuan, apabila NPL di atas 5 persen maka kita tidak lagi koperasi penyalur kur dan itu merugikan kita semua", paparnya.