Nilai Ekspor NTT Naik 26,98 Persen Pada Juli 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Nilai Ekspor NTT naik sebesar 26,98 persen pada Juli 2022.

Dengan total nilai ekspor NTT tercatat sebesar US$ 4.418.144 dengan volume ekspor sebesar 7.927,07 ton.

"Nilai ekspor ini naik 26,98 persen atau sebesar US$ 938.834 jika dibandingkan dengan nilai ekspor bulan Juni 2022 yang sebesar US$ 3.479.310," disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik NTT, Matamira B Kale dalam keterangannya yang diterima Selasa, 5 September 2022.

BPS Provinsi NTT mencatat nilai ekspor pada Juli lebih tinggi atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai ekspor pada Juni lalu.

Nilai ekspor pada Juli 2022 yang mencapai US$ 4.418.144 ini terdiri dari ekspor migas senilai US$ 275.597 dan ekspor non migas senilai US $ 4.142.548.

Bila dibandingkan dengan total ekspor pada periode yang sama pada bulan Juli tahun 2021 sebesar US$ 1.249.084, maka juga terjadi peningkatan sebesar 253,71 persen.

Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada Juli 2022 ini adalah kelompok komoditas olahan dari tepung senilai US$ 475.940.

"Komoditas ekspor Provinsi NTT di Juli 2022 ini semuanya dikirim ke Timor Leste," jelasnya.

Sementara dalam data BPS NTT di Juni lalu tercatat nilai ekspor mencapai US$ 3.479.310 dengan volume sebesar 7.020,32 ton.

Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor Migas senilai US $ 179.476 dan ekspor Non Migas senilai US $3.299.835.

Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada Juni 2022 adalah kelompok komoditas olahan tepung senilai US$ 551.997.

"Komoditas ekspor Provinsi NTT bulan Juni 2022 semuanya dikirim ke Timor Leste," katanya. (cr16)

