Hasil Lima Laga Kualifikasi El Tari Memorial Cup, PSKK Kota Kupang dan Persebata Lolos ke Babak 16

Kualifikasi Liga 3 El Tari Memorial Cup XXXI Lembata antara PSKK Kota Kupang vs PSK Kabupaten Kupang di Lapangan Polres Lembata, Jumat 16 September 2022. PSKK Kota Kupang menang atas PSK Kabupaten Kupang.

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Lima laga kualifikasi Liga 3 El Tari Memorial Cup XXXI Lembata tuntas digelar hari ini, Jumat 16 September 2022.

Laga ketiga sepuluh tim ini berlangsung di dua lapangan, yaitu Stadion Gelora 99 dan Lapangan Polres Lembata.

Pertandingan berlangsung seru dan menarik karena semua tim bertekad lolos ke Babak 16 Besar.

Lima laga dimaksud, yaitu Persim Manggarai vs Perse Ende, Kristal FC vs Persada SBD (Sumba Barat Daya), Persebata Lembata vs Perserond Rote Ndao.

Berikutnya, PSKK Kota Kupang vs PSK Kabupaten Kupang dan PSN Ngada vs Persena Nagekeo.

Simak hasil Liga 3 El Tari Memorial Cup XXXI Lembata :

1. Persim Manggarai vs Perse Ende

Pertandingan antara Persim Manggarai vs Perse Ende berakhir imbang dengan skor 0 - 0.

Laga berlangsung di Lapangan Polres Lembata, Jumat pagi.

Dengan hasil seri ini, Perse Ende mendulang 5 poin, sedangkan Persim Manggarai meraih 4 poin.