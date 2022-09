Ashanty Pose Duduk di Kamar Mandi, Natizen Sebut Istri Anang di Kamar Mandi Saja Tetap Kece

POS KUPANG.COM -- Istri Anang Hermansyah kerap dipuji lantaran memiliki wajah cantik rupawan

Apapun dan dimanapun Ashanty berada tidak menghilangkan pesonanya

Kali ini, ibunda Arsya Hermansyah dan Arsy Hermansyah itu pose di kamar mandi.

Foto tersebut sekaligus endorse produk asesoris percantik kamar mandi

Namun, natizen tetap fokus dengan kecantikan ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah tersebut

Ia membagikan foto pose di kamar mandi di akun instagramnya @ashanty_ash *** Sudah Diverifikasi

"Happiness is not always start with H, sometimes it start with U.."

Kapan lagi bisa photo kece keren gini di kamar mandi.. Germany Brilliant dengan modelnya yang kekinian membuat tampilan kamar mandi kantor aku lebih estetik dan berbeda. Semua produk bergaransi, bahannya kokoh, menjadikan kamar mandi jadi terasa labih nyaman..

Natizen pun tetap fokus ke paras cantik ibu dua anak itu

aiueos.greatfamzz *** Di kamer mandi pun masih stay kece nih bunda

dokterpuspa*** Bun di mana Aja kok Kece sik