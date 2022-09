PROMO ALFAMART - Beragam Merek Make Up Murah Saat Promo Alfamart 14-15 September : Maybelline, Garnier, Wardah Emina

POS-KUPANG.COM - Hari ini 14-15 September 2022 beragam Merek Make Up Murah dalam Promo Alfamart.

Buruan belanja make up favoritmu, siapa tahu masuk dalam Make Up Fair. apa saja Merek Make Up Murah di Alfamart ? Maybelline, Garnier, Wardah Emina purbasari biore Sis2sis

Inilah produk yang masuk dalam Promo Alfamart untuk Merek Make Up Murah , produk Produk Natur E turun harga, promo termurah sejagad dan lainnya

1. Promo Alfamart Merek Make Up Murah

BIORE UV Instant Covr SPF50 30g dari harga Rp39.900 turun menjadi Rp30.900

BIORE Make Up Remover Mclr 90ml dari harga Rp30.300 turun menjadi Rp21.900

WARDAH Excls MT Lip09 P Mauve Cred , Lip05 Spchls 4g dari harga Rp 68.900 turun menjadi Rp54.900

SIS2SIS Volz Mscr 01 Jet Blck Crm 03 Cral Daisy 2ml dari harga Rp25.200 turun menjadi Rp12.500

PURBASARI Brow Liner Nat Brown dari harga Rp45.500 turun menjadi Rp34.000

VIVA Pensil Alis Coklat 1,3g dari harga Rp43.500 turun menjadiRp38.500