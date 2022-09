Wabup TTU Beri Dukungan Moril Bagi Tim PSKN Kefamenanu di Liga 3 El Tari Memorial Cup Lembata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Tim PSKN Kefamenanu yang mewakili TTU di ajang di Liga 3 El Tari Memorial Cup ke 31 di Kabupaten Lembata mendapat dukungan dari masyarakat TTU.

"Seluruh masyarakat Timor Tengah Utara memberikan suport kepada para pemain, dan kami harapkan bisa mendapat hasil yang sesuai yang kita harapkan," ujar Wabup TTU, Eusabius Binsasi, Jumat 9 September 2022.

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu tetap mendukung dalam doa agar para pemain bisa melakoni laga-laga yang sudah diundi di dalam grup dan babak selanjutnya.

Klub PSKN Kefamenanu berada di grup D bersama Persab Belu, Persarai Sabu Raijua dan Persewa Waingapu dalam kompetisi ETMC XXXI tersebut.

Toni Bata memimpin ke 23 pemain PSKN TTU yang menurut Wakil Bupati sudah diseleksi dari klub-klub yang ikut berkompetisi di turnamen Bupati cup.

Berikut Nama Pemain PSKN Kefamenanu yang diboyong pelatih Tono Bata bersama oficial serta manajer yang ikut dalam turnamen ETMC 31 Lembata.

1. Berto Patti Nurak Kolit

2. Yosef Frans Lopes

3. Giovanni Renoldy Totnay

4. Nandar Hermansa Lona

5. Yanuarius Gerson Abi

6. Marianus Futauni

7. Yohanes Marlon Ampat

8. Rivaldo Bria Klau

9. Yosafat Roi Pakae

10. Yohanes Sudirman Halla

11. Frengky Yohanes Kefi

12. Adelbertus Kolo

13. Julio Agusgivaldo G. Monteiro

14. Matius Da Cruz

15. Ammar Taufik Qurahman

16. Oktovianus Sengkoen

17. Gregorius Kefi

18. Tedi Benu

19. Apolinaris Bantaika

20. Donatus Manfah

21. Fordianus Metan

22. Yuventus Naikofi

23. Algajali

Official:

1. Ludowikus Sanak (Manajer)

2. Jakobus Robiyanto Saba (Sekretaris Klub)

3. Dominikus Liberatus Manfah (Bendahara Klub)

4. Thoma Agustinus Bata (Pelati Kepala)

5. Lasarus Lasan (Asisten Pelatih)

6. Herminigildus Nahas (Asisten Pelatih)

7. Bonny Adistri (Tim Medis)

8. Elisabeth Fermina Yuasri Jekau (Tim Medis)

9. Amandus Lini (Official)

10. Marthen Luther Nokas (Official)

11. Aurelio Alfredo Siilly (Official) (*)

