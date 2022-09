Catat Kinerja Keuangan Positif, Bank NTT Raih Indonesia Top Bank Award 2022 

POS-KUPANG.COM - Perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kredit perbankan tumbuh mencapai 26,89 persen selama tahun 2017 sampai Mei 2022.

Meski terjadi kontraksi karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020, namun aset perbankan mampu tumbuh 37,8 persen dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Begitu pula Dana Pihak Ketiga atau DPK yang juga mengalami pertumbuhan sekitar 42,08 persen pada periode yang sama. Dari sisi permodalan dan risiko, perbankan Indonesia masih dalam keadaan baik sepanjang 5 tahun terakhir.

Selain itu, Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) berada pada posisi 25,67 persen pada tahun 2021 dan sebesar 24,74 % pada Mei 2022.

Perbankan Indonesia mencatat non-performing loan (NPL) menunjukkan tren kenaikan. NPL gross pada tahun 2019 yang sebesar 2,53 % menjadi 3,06 % pada tahun 2020 dan sedikit melandai menjadi 3,00 % pada 2021.

Di tengah situasi yang sulit karena tantangan pandemi Covid-19, beberapa Bank di Indonesia mampu mencatat kinerja yang positif.

Salah satu Bank yang mencatat kinerja positif di tengah pandemi Covid-19, adalah PT. Bank Pembangunan Daerah NTT atau BPD Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur itu mendapat penghargaan sebagai Indonesia Top Bank KBMI 1 atau Kelompok Bank Modal Inti 1 (Rp3 Triliun sampai Rp6 Triliun).

Penghargaan Indonesia Top Bank 2022 ini diserahkan oleh Founder and CEO The Iconomics Bram S. Putro, bersama Pemimpin Redaksi The Iconomics Arif Hata, kepada Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho yang diwakili oleh Kepala Divisi Rencorsec dan Legal Bank NTT Endri Wardono, dan didampingi Kepala Cabang Pembantu Mukun Yasinta Jelita, serta Staf Pelaksana Legal Bank NTT, Adam Otovianus Ibu.

Acara bertajuk Indonesian Bank Summit 2022 ini dilaksanakan di JS Luwansa Hotel, Jl. HC Rasuna Said No. 22, Karet Kuningan, Jakarta, Jumat 9 September 2022 sore.

Hadir secara virtual, Anggota DPR RI Komisi XI Puteri Anetta Komarudin, yang juga membawakan Keynote Speech tentang kondisi dan kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan Indonesia.

Dalam pernyataanya, Puteri Anetta Komarudin menyampaikan penghargaan kepada The Iconomics yang secara konsisten telah menyelenggarakan Indonesia Top Bank Awards selama tiga tahun terakhir.