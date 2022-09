Tren Investor Usia Millennial Meningkat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Investor usia millennial di Indonesia cenderung meningkat.

Hal ini diungkapkan Wealth Specialist, Wealth Management Division Bank BTN, Dicky S. Hadi dan Kepala Seksi Peraturan, Evaluasi Kinerja dan Manajemen Risiko Transaksi SBSN Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu RI. Rachmad Faudji dalam Podcast Pos Kupang, Kamis, 08/09/2022.

Podcast bertema "Event Gathering SR 017 : Pilihan Berharga Kuatkan Bangsa" ini dipandu oleh host jurnalis Pos Kupang, Ella Uzurasi.

Berikut cuplikan wawancara eksklusif.

E : Apa sebenarnya Sukuk Ritel ini?

F : Sebelum kita ke Sukuk ya saya mau menyapa dulu Tribuners, kalau kami, kaum millennial investor Sukuk ini kami sebut namanya Sobat Sukuk Negara jadi karena banyak kaum millennial yang sudah investasi di Sukuk Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, mereka berinvestasi disitu dan kami ingin sekali gitu ya karena teman - teman yang di daerah Timur khususnya di Kupang, mungkin kurang tersosialisasi ya sehingga masih sedikit partisipasinya, tapi sudah ada. Kami sudah sampai ke 34 provinsi baik investornya maupun hasil pembangunannya itu sudah dirasakan di 34 provinsi cuma di sini mungkin perlu lebih kita tingkatkan jadi kalau mau kita bertanya tentang gathering kita dan apa taglinenya Pilihan Berharga Kuatkan Bangsa.

Pilihan Berharga, kenapa? Nanti para Tribuners dan sobat - sobat Sukuk yang ada di Kupang ini kita ajak untik berinvestasi kemudian menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat di sini. Kenapa ini pilihan berharga sebagai investasi? Kuatkan Bangsanya itu seperti apa? Kuatkan Bangsa artinya investasi itu kalau digunakan oleh pemerintah yang menerima investasinya untuk pembangunan, untuk pembiayaan APBN, untuk kita semua, kita akan lebih kuat, mandiri, secara finansial tidak tergantung dari quote and quote utang tadi tapi utang yang ke luar negeri.

Jadi, kembali ke pertanyaannya, apa sih Sukuk itu? Pemerintah untuk membiayai APBN itu sebetulnya kalau dibilang cukup nggak cukup itu tergantung kita bagaimana akan mengatur negara ini, yang akan dibiayai apa, pertumbuhan apa yang ingin kita capai terus bersama - sama dengan rakyat yang diwakili DPR kemudian terbitlah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Begitu kita ingin membangun lebih banyak, membuat masyarakat ini lebih makmur, pengeluarannya otomatis lebih banyak kan? Nah di situ harus ditopang dari pembiayaan karena kita defisit nanti karena pengeluaran atau pembiayaan lebih banyak daripada penerimaan kita.

Nah defisit itu harus kita jaga jangan sampai kita banyak hutang. Kita banyak hutang tapi jangan banyak hutang ke luar negeri. Caranya, kita ajak masyarakat berinvestasi salah satunya adalah melalui Surat Utang Negara, Surat Berharga Negara yang disitu ada yang konvensional, namanya Surat Utang Negara, Tribuners juga sudah tahu mungkin ada yang sudah investasi di ORI, Obligasi Negara Ritel atau di SBR, Saving Bond Retail.