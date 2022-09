Hari Pelanggan Nasional 2022, PLN Tambah Pelanggan Zero Down Time Dukung DPSP Labuan Bajo

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO- Berkenaan dengan Hari Pelanggan Nasional 2022, PLN menambah pelanggan Zero Down Time dalam medukung DPSP Labuan Bajo.

Adapun Nuansa Santorini Indonesia yaitu Hotel Loccal Collection menjadi Pelanggan ZDT PLN Mendukung Pariwisata Pulih lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat Bersama PLN_

Seperti diketahui, memperingati Hari Pelanggan Nasional pada tanggal 4 september 2022 dimana PLN sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia dengan pelanggan mencapai 84 juta pelanggan, PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur turut berpartisipasi dalam Hari Pelanggan Nasional (HPN) menambahkan jumlah pelanggan Premium ZDT (Zero Down Time) di Labuan Bajo guna mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Sebelumnya 4 pelanggan eksisting telah beralih menggunakan Layanan ZDT ini. Diantaranya Hotel Sylvia Labuan Bajo, Hotel Laprima, Hotel Jayakarta dan Hotel Bintang Flores.

Kini PLN melakukan penandatanganan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) dengan PT. Dtur Pesona Bajo (VIP Club) dengan tarif/daya LB3/345kVA dan PT. Dtur Pesona Indonesia (Hotel Loccal Collection) dengan tarif/daya LB3/345kVA pada Senin, 5 September 2022.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Agustinus Jatmiko yang diwakili oleh Andre P.R. Lengkong selaku Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan mengatakan bahwa di Hari Pelanggan Nasional, PLN NTT hadir untuk melayani dan melistriki masyarakat dengan tema Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat Bersama Pelanggan.

"Dimana hari ini di Hotel Loccal Collection dilaksanankan penandatanganan SPJBTL Pelanggan Premium Zero Down Time (ZDT) sebanyak 2 pelanggan dengan total daya 690 kVA dan sebelumnya sudah ada 4 Pelanggan eksisting yang sudah bergabung menjadi pelanggan Premium Zero Down Time (ZDT). Untuk itu PLN UIW NTT berterima kasih kepada seluruh pelanggan NTT ditengah-tengah pasca pandemi ini untuk pendukung pulih lebih cepat bangkit lebih kuat bersama pelanggan.” Tutur Andre.

Disamping itu, Meyfia Natalesia selaku General Manager Hotel Loccal Collection menyampaikan kepada PLN.

“Setelah kami beralih ke layanan Premium ZDT sudah tidak lagi terjadi pemadaman dan semoga sukses terus PLN.” Ungkap Mey.

Turut hadir dalam acara ini yaitu seluruh pelanggan ZDT, salah satunya General Manager Sylvia Hotel Resort Komodo Alief Khunaefi selaku pelanggan pertama ZDT.