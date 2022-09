Pengprov PRSI NTT Gelar Pelatihan Ofisial Open Water 6-8 September di Hotel Kristal, Ini Agendanya

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen



POS-KUPANG.COM - Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia NTT atau Pengprov PRSI NTT menggelar pelatihan OWS atau Ofisial Open Water. Kegiatan Ofisial Open Water berlangsung di Hotel Kristal-Kupang 6-8 September 2022.

Kegiatan Ofisial Open Water Dibuka Sekretaris Umum KONI NTT, Drs. Lambertus Ara Tukan, Msi, didampingi Ketua Umum Pengprov PRSI NTT, Ir. Bobby Pitoby, MBA turut mendampingi Sekum PRSI NTT, Margaret J, Waketum 1 Ani Tksetnai dan Waketum 3 Conni Tiluata serta seluruh perangkat panitia kegiatan OWS

Kegiatan OWS diikuti peserta dari 8 kabupaten yakni Sumba Tengah, Sikka, Ende, Kota Kupang, Kabupaten Kupang Kabupaten TTU Kabupaten Belu dan Rote Ndai masih dalam perlanan.

Kegiatan awal berupa registrasi peserta, pembukaan setelah doa langsung pembawaan materi pengantar umum tentang pelatihan OWS oleh Agustinus Hermino.

Penjelasan umum tentang Aturan FINA oleh Agustinus Hermino dan kelengkapan dalam OWS, Official dan perannya dalam OWS lanjut dengan studi kasus topik Official OWS

Kegiatan ini akan ada presentasi kelompok, refleksi dan agenda Tanggal 7 September 2022: Pemahaman Teknis dalam OWS 1.berupa saat Kompetisi:

a. Start b. Pergerakan perenang c. Pengamatan perenang d. Pemutaran pada Buoy e. Peringatan pada perenang f. Pemberian minum di arena g. Pencatatan Pelanggaran h. Finish dan Pencatatan Waktu.



Pembersihan arena, Mekanisme Penyelenggaraan Lomba Technical Meeting juga Sebelum Kompetisi: a. Tim official di darat b. Tim official di arena c. Pelatih dan Perenang d. Peralatan kompetisi dan perenang e. Penomoran f. Keamanan g. Kesehatan Agustinus Hermino 13.30 –

Setelah Kompetisi: a. Pemastian jumlah akhir perenang b. Perhitungan dan urutan waktu c. Penetapan pemenang d. Pemberian hadiah.

Materi Tes Perorangan, Refleksi dan Agenda Hari Berikutnya, Pemahaman Praktek dalam OWS 1. Pendalaman dalam Praktek oleh peserta (fen)

