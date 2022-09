Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Bank NTT: Daftar Nama Peserta Hari Kelima untuk Kategori Umum 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebanyak 16 peserta dari kategori umum berlomba dalam Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Program Ramai Skali Bank NTT, Selasa, 6 September 2022.

Sesi kedua hari kelima ini akan berlangsung sejak pukul 13.00 WITA hingga selesai.

Berikut nama peserta lomba beserta judul pidato masing - masing.

1. MOHAMAD YANI PEHANG .

Judul : Bank NTT Digital Service Products As a Way to Achieve Financial Inclusion of Local Customers in The Era of The Pandemic.

2. MATRI MITRA SARI CONY.

Judul : The Acceleration of NTT Bank Digitization Services (Percepatan Layanan Digitalisasi Bank NTT).

3. DIEGO Jr. ALEXANDRO LUMBA.

Judul : DIGITIZING BANK NTT IN THE MIDST OF THE COVID-19 PANDEMIC.

4. APRIANA KARTINI SELLY.

