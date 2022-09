Ini Nama Peserta Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Sesi Pertama Hari Keempat Kategori SMA

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Program Ramai Skali Bank NTT tahun 2022 hari keempat sesi pertama untuk kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) dimulai, Senin, 05/09/2022.

Berikut nama - nama peserta lomba beserta judul pidato masing - masing.

1. John Fisher Yosep Wure Wujon dari SMA SEMINARI SANDOMINGGO HOKENG NTT.

Judul : Student’s In Revitalizing The Community’s Economy.

2. Christian Sinyo Labina dari SMA SEMINARI SANDOMINGGO HOKENG.

Judul : The Importance of Saving at Bank NTT.

3 Aloysius Salvatore Elanor dari SMA SEMINARI SANDOMINGGO HOKENG.

Judul : Saving.

4. GERALD EUGENE LEKEAMA BALLO dari SMAK INDONESIA SEJAHTERA.

Judul : ENCOURAGE THE ACCELERATION OF NATIONAL ECONOMIC RECOVERY WITH BANK NTT

5. Matius Miteng dari SMA SEMINARI SANDOMINGGO HOKENG.

Judul : SIMPEL: Easy, Careful, Healthy, and Practical.

6.Christian Jordy Pitun dari SMA SEMINARI SANDOMINGGO HOKENG.

Judul : Movement of Bank NTT is