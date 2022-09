SPBU DI Kefamenanu Resmi Berlakukan Harga Baru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Harga BBM bersubsidi yang dutetapkan oleh pemerintah RI resmi diberlakukan di Kabupaten TTU khususnya tiga SPBU dalam kota.

Pantauan Pos Kupang di lapangan, Sabtu 3 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA harga baru resmi berlaku di Kabupaten TTU.

Dengan kenaikan harga tersebut juga daftar harga BBM di papan pertamina resmi berubah.

Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter

Salah satu warga Kota Kefamenanu Stefanus yang berprofesi sebagai sopir mengungkapkan kenaikan harga BBM ini juga harus diikuti dengan kenaikan tarif angkutan umum.

"Ini minyak sudah naik, tapi kita angkutan ini masih pakai harga lama, harusnya itu ju pemerintah perhatikan, nanti kami kasi naik sendiri mereka denda kami, yang ruginya kami juga," ujarnya.

Dia berharap dengan kenaikan BBM ini pemerintah juga memperhatikan sektor lain sehingga dengan cepat bisa menyesuaikan harga termasuk haga komoditi di pasaran.

Sebelumnya Kapolres TTU AKBP Mohamad Mukson memberikan warning bagi masyarakat terkait rencana penyesuaian harga BBM ini.

Kepada wartawan dia meminta agar juga mensosialisasikan harga BBM kepada masyarakat agar jangan panik dan juga jangan melakukan penimbunan BBM lalu menjual kembali dengan harga tinggi.(*)

