Nama Peserta Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Sesi Kedua Hari Kedua Kategori SMP

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Ramai Skali Sesi Kedua hari kedua Kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP) tengah berlangsung, Jumat, 02/09/2022 sore.

Berikut nama - nama peserta beserta judul pidato masing - masing.

1. FRIESAN CHINDY RADJAH dari SMPK CITRA BANGSA KUPANG.

Judul : Easy life with BANK NTT.

2. JESSICA REZKY HORISMAN dari SMP DONBOSCO ATAMBUA.

Judul : The Use of Mobile Financial Services at NTT Bank in the Covid Pandemic Era.

3. JULIAN ALEXANDER FILLIPO DETHAN.

Judul : Bank NTT Break The Limmit.

4. CECILLIA LIKADJA dari SMPK CITRA BANGSA, Kupang.

Judul : Digitization Services Of Bank NTT In The Pandemic Era.