Nama - Nama Peserta Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Sesi Ketiga 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Program Ramai Skali Bank NTT tahun 2022 sesi ketiga dimulai pada Jumat, 2 September 2022.

Berikut nama - nama peserta lomba sesi ketiga beserta judul pidato masing - masing.

1. GLADYSA YOSELIN MAMULAK dari SMPK ST JOSEPH

Judul : B Pung Mobile as the solution of pandemic life

2. CHEZYA SHAVANA dari SMPK CITRA BANGSA

Judul : With Bank NTT, Nothing Can Stop us

3. ISABELLA MAHARANI NEMPUNG SMPK GIOVANNI KUPANG

Judul : Digital Payment Make Me Easier to Pay

4. ANITHA JENNIVER VENDY dari SMPK YOSEFA LABUAN BAJO