Permintaan BBM di NTT Naik Sebesar 10 Persen, Stok BBM Beberapa SPBU Stabil di Kota Kupang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10 persen.

"Untuk NTT bulan Juni sekitar 1.000 Kiloliter, saat ini di angka 1.100 Kiloliter per hari," jelas Arya Yusa Dwicandra, Section Head Communication Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) kepada POS-KUPANG.COM pada Selasa, (30/8/2022).

Untuk permintaan Bahan Bakar Minyak BBM yang mengalami kenaikkan yakni produk gasoline yaitu pertalite dan pertamax. Lanjutnya, rata-rata selama dua bulan terakhir di angka 990-1.000 Kiloliter (KL).

Menurut Arya, untuk penyaluran terbesar di setiap provinsi biasanya terdapat di ibukota provinsi itu sendiri.

Pengawas SPBU 02 Oebobo Kota Kupang, Ola Krowi Making mengatakan stok selalu tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU 02 Oebobo Kota Kupang seperti solar, Pertamax, Pertalite dan Pertamina Dex.

"Untuk antrean aman biasa-biasa Saja," ungkapnya.

Adapun harga Bahan Bakar Minyak BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU 02 Oebobo Kota Kupang yakni Solar Rp 5.150 per liter, Pertamax Rp 12.500 per liter, Pertalite Rp 7.650 per liter dan Pertamina Dex Rp 18.900 per liter.

Sama seperti SPBU 02 Oebobo di jalan Cak Doko Oebobo Kota Kupang,Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU El Tari di jalan Frans Seda, Kota Kupang juga persediaan BBM masih stabil.

Dari pantauan POS-KUPANG.COM, pada Selasa, 30 Agustus 2022, kedua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU tergolong masih normal karena tidak mengalami antrean panjang.

Disampaikan Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU El Tari, Hendrik Sanjaya, kalau untuk kenaikkan terbaru, pembelian tergantung owner masing-masing yang berpengaruh pada stok BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU.