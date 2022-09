Ini Tanda Awal Pada Wanita Sebelum Serangan Jantung, Waspada Tiba-tiba Alami Gangguan Tidur

POS-KUPANG.COM - Serangan Jantung merupakan Penyakit Mematikan dan hingga saat ini masih menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Namun tak banyak orang terutama Kaum Wanita menyadari Gejala Penyakit Serangan Jantung. Ternyata Tanda Awal pada Wanita ini jadi gejala awal sebelum Serangan Jantung. Apa itu? Simak Penjelasannya berikut ini.

Sebagian besar Kaum Wanita sering tidak merasakan gejala awal Serangan Jantung. Hal itu lantaran Gejala Penyakit Serangan Jantung yang tidak spesifik.

Dalam temuan terbaru para ahli, ternyata Gangguan tidur menjadi tanda awal bagi Wanita sebelum Serangan Jantung.

Jadi, waspadalah. Jangan sepelekan Gangguan tidur.

Baca juga: Awas, Mandi Air Dingin Saat Cuaca Panas Picu Serangan Jantung, Kenali Gejala Penyakit Jantung

Beberapa penelitian telah menemukan hampir setengah wanita menderita Gangguan tidur di bulan yang sama menjelang Serangan Jantung.

Para peneliti percaya tidak semua tanda peringatan dapat memengaruhi individu secara umum, karena beberapa tanda peringatan lebih mungkin dialami oleh Wanita dibandingkan pria.

Hal ini karena pria umumnya menderita penyumbatan di arteri koroner besar, sedangkan Wanita lebih rentan terhadap penyumbatan di arteri kecil, yang dikenal sebagai mikrovaskulatur.

Dalam laporan yang diterbitkan di jurnal Circulation, peneliti menulis bahwa 48 persen responden wanita mengalami Gangguan tidur di bulan sebelum mereka mengalami Serangan Jantung. Keluhan umum lainnya di antara para wanita ini adalah kelelahan yang tidak biasa, yang memengaruhi hingga 71 persen responden.

Baca juga: Punya Kekhasan, Kenali 8 Gejala Penyakit Serangan Jantung pada Wanita, Waspada Jika Tubuh Gemetar

Sebuah laporan yang diterbitkan dalam Heart and Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care, membahas beberapa potensi penyebab Gangguan tidur ini. Para peneliti mencatat, serangan jantung sering tidak terdeteksi pada Wanita karena mereka mungkin hanya memiliki gejala yang tidak jelas seperti Gangguan tidur.

“Menggambarkan korelasi Gangguan tidur sebelum serangan jantung dapat membantu mengenali Wanita yang berisiko terkena penyakit jantung koroner. Analisis kami menemukan bahwa laporan subjektif Gangguan tidur sebelum infark miokard sangat lazim pada Wanita dari semua ras,” kata peneliti seperti dilansir Express, Selasa (30/8/2022).