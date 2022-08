Anime Made in Abyss Season 2 Episode 1-8, Link Nonton Gratis, Diperbaharui Setiap Rabu 21.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Animeyang satu ini emang sangat asyik ditonton karena anime bergenre petualangan drama dan fantasi, Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

sekedar info, Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun tayang perdana ada 6 Juli 2022

Anime Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun saat ini sudah memasuki episode 8.

Anime ini bisa kamu tonton secara gratis melalui layanan streaming Bilibili (Bstation), VIU, dan kanal Youtube Muse Indonesia.

Mengenai anime Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun menceritakan petualangan yang dilakukan oleh Reg, Riko, dan juga Nanachi. Petualangan kali ini dilakukan di lapisan keenam, Ibukota yang Tidak Dikembalikan.

Dikutip dari instagram muse Indonesia, anime Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun tertulis di dunia yang sudah dijelajahi hingga ke seluruh penjuru, ada satu lubang raksasa yang sama sekali belum terjamah bernama "Abyss".

Di dalam lubang raksasa yang sangat dalam itu, juga tempat yang belum diketahui seluas apa, di sana terdapat makhluk misterius dan artefak dari masa lalu.

Tempat misterius "Abyss" ini memikat jiwa bertualang orang-orang untuk pergi menjelajah ke sana.

Petualang yang beberapa kali menginjakkan kakinya ke dalam lubang raksasa, biasa dikenal sebagai "Penjelajah".

Riko, seorang anak yatim piatu yang tinggal di kota lubang raksasa "Orth", sebuah kota yang dibangun di tepi Abyss, mempunyai mimpi untuk menjadi penjelajah hebat seperti ibunya dan memecahkan misteri Abyss.