Film Mencuri Raden Saleh Tayang 25 Agustus 2022, Simak Sinopsis dan Jadwal Tayang di Bioskop Kupang

POS-KUPANG.COM - Simak sinopsis film Mencuri Raden Saleh, film Indonesia terbaru yang tayang bulan Agustus 2022.

Satu lagi film Indonesia yang tayang di bulan Agustus 2022 adalah film Mencuri Raden Saleh.

Mencuri Raden Saleh merupakan film terbaru garapan sutradara Angga Dwimas Sasongko dan diproduksi Visinema Pictures dan sudah bisa Tribunners saksikan di bioskop mulai hari ini Kamis 25 Agustus 2022 di seluruh bioskop.

Film Mencuri Raden Saleh menampilkan aktor-aktor muda berbakat dan menampilkan plot yang tak biasa yakni tentang cerita aksi pencurian yang seru.

Seperti apa sinopsis dan trailer film Mencuri Raden Saleh?

Sinopsis Film Mencuri Raden Saleh

Dikutip dari Wikipedia, film Mencuri Raden Saleh mengisahkan sekelompok anak muda yang berkumpul karena membutuhkan uang.

Mereka pun merencanakan melakukan pencurian lukisan bersejarah yakni penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang saat itu berada di Istana Presiden yang tak ternilai harganya.

Komplotan pencuri ini terdiri dari Piko (the Forger/sang pemalsu), Ucup (the Hacker/peretas), Sarah (the Brute/ahli berkelahi), Gofar (the Handyman/si teknisi), Tuktuk (the Driver/sopir) dan Fella (the Negotiator/pandai bernegosiasi). Sebelumnya mereka adalah kumpulan anak muda biasa yang tak paham soal aksi pencurian namun memiliki keahlian di bidang masing-masing.

Aksi pencurian ini tentu tidak berjalan mudah. Apalagi lukisan tersebut disimpan di tempat yang memiliki sistem keamanan super ketat.