Promo Alfamart 22-31 Agustus, Diskon Cokelat & Permen, Harga Mulai Rp4.900, Pakai Gopay Ekstra Murah

POS-KUPANG.COM - Pencinta cokelat dan permen merapat, ada promo menarik chocolate & candy fair di Alfamart.

Promo Alfamart ini menawarkan permen mulai dari harga Rp4.900.

Kamu juga berkesempatan mendapatkan ekstra potongan bila melakukan pembayaran Promo Alfamart ini menggunakan ShopeePay atau gopay.

Cek Promo Alfamart selengkapnya dan beragam Promo Alfamart Besok lainnya di bawah ini:

1. Promo chocolate & candy fair

Anything is good if it's made of chocolate ~ Jo Brand

Yang manis - manis ampuh deh bikin mood jadi hepi

Yuk, saat ke #Alfamart jangan lewatkan produk Chocolate & Candy.

Banyak produk favorit dengan HARGA HEMAT + SERBA GRATIS yang tak boleh dilewatkan.

Eeits, produk menarik ini juga tersedia di #Alfagift lho. Nikmati juga layanan siap antar sehari sampai untuk pemesanan maks pkl 19.00 WIB.

Yuk, Download di Playstore atau Appstore!!