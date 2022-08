Ashanty Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Rafathar, Natizen Fokus ke Para Mama Cantik

POS KUPANG.COM -- Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina , Rafathar merayakan ulanh tahunnya yang ke enam pada tanggal 15 Agustus 2022 lalu

Dan, Raffi Ahmad menggundang sejumlah sahabat untuk menghadiri perayaan ulang tahun putranya

Hadir para artis yang meboyong anak-anak mereka ke acara itu

Dia Ashanty pada kesempatan membagikan momen saat pose bersama Nagita Slavina sekaligus mengucappkan selamat untuk Rafathar

Namun, natizen malah fokus dengan kecantikan para ibu muda

Ucapan istri Anang Hermaansyah itu dibagikan ke akun instagramnya , @ashanty_ash

Dalam foto yang dibagikan saat pose bersama, Ashanty menuliskan *** HBD Rafathar @raffinagita1717 foto sama mama nya aja soalnya AA nya berenang hehe seneng ketemu mommy2 cantik

Dan , para natizen pun memuji kecantikan para emak-emak artis tersebut

evha4871 *** Momy momy keceee

evi1221ru *** Suka banget lihat pertemanan mereka

emyblack18 *** Aurel makiiin cantikkkkk

sulasih.asih.982292 *** MasyaAlloh mamud"hebat

syumi.ardila *** Happy birthday Rafattar

hmstoreds.10 *** Masyaallah

aizah.rehman *** Hi so cute all of you

bellesongket *** Happy birthday rafathar

