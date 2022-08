Pengisian Pertalite di SPBU Kilometer 8 Timor Raya Masih Normal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.851.06 yang terletak di Kilometer 8 Jalan Timor Raya, Kecamatan Kelapa Lima beroperasi selama 24 jam penuh.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Sabtu 20 Agustus 2022, SPBU Kilometer 8 Timor Raya tersebut menjual BBM jenis Pertalite dengan harga Rp 7.650 per liter, Pertamax 92 dengan harga Rp 12.500 per liter, dan Pertamina Dex harganya Rp 18.900 per liter.

Dari semua mesin BBM yang tersedia, tampak mesin BBM untuk Pertalite lebih banyak dipadati oleh masyarakat pengendara roda dua.

Bahkan antriannya jauh lebih padat dibandingkan Mesin BBM Pertalite, sedangkan jenis Solar/Pertamina Dex tampak dipadati oleh kendaraan besar seperti truk dan kontainer.

Namun demikian, jumlah pemakaian Pertalite masih normal dan belum ada lonjakan penumpukan kendaraan pengguna Pertalite jelang isu kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter.

Kepada POS-KUPANG.COM, Pengawas SPBU Kilometer 8 Timor Raya, Jemmy mengatakan belum mengetahui akan ada kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, dan kondisi penjualannya masih normal.

"Kami dengar bahwa kenaikan Pertalite itu pekan depan, tapi belum pasti, dan masyarakat pengguna Pertalite juga mengisi BBM seperti biasa, memadati mesib BBM Pertalite, karena harganya masih terjangkau Rp 7.650 per liter," ungkap Jimmy.

Terkait penjualan Pertalite dalam satu hari sebanyak 24 ton dari sebelumnya mencapai 60 ton

Dalam sehari SPBU Kilometer 8 Timor Raya dapat mendapatkan kuota sebanyak 24 Ton Pertalite untuk satu hari dari sebelum adanya pembatasan dapat mencapai 60 ton.

Sedangkan harga Pertamax 92 dijual Rp. 12.500 per liter, dan penggunanya hanya masyarakat yang memiliki uang lebih atau yang tidak ingin mengantri.

Sedangkan untuk Pertamina Dex dijual dengan harga Rp 18.900 per liter untuk kendaraan bermuatan berat dan industri dengan penjualan per hari mencapai 19 ton.

SPBU Kilometer 8 Timor Raya Oesapa memilki 21 orang operator, dua orang pengawas, dua petugas security, dua petugas administrasi, dan cleaning service yang melayani masyarakat selama 24 jam setiap hari. (*)

