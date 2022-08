Pekan Olahraga Perbankan BMPD NTT 2022 Tunjukkan Tetap Bersatu Untuk Bangkit Lebih Cepat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - PORBANK Pekan Olahraga Perbankan BMPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2022 tetap bersatu padu padu untuk bangkit lebih cepat.

Acara penutupan PORBANK BMPD NTT diselenggarakan di GOR Flobamora Oepoi Kota Kupang pada Rabu, (17/8/2022), ditandai dengan lomba Tarian Tobelo.

Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, acara penutupan PORBANK BMPD NTT didominasi dengan nuansa hari kemerdekaan.

Ketua BMPD NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja mengatakan PORBANK BMPD NTT menyampaikan banyak pesan sekaligus menunjukkan bahwa ditengah situasi perlambatan ekonomi global dan nasional, perbankan harus tetap bersatu padu untuk dapat bangkit lebih cepat. Dengan konsistensi dan kerja keras, segala kesulitan bisa diatasi sesuai dengan tema PORBANK BMPD NTT 2022 "Together We are Stronger".

Lanjutnya, dengan PORBANK BMPD NTT juga menunjukkan kebangkitan olahraga BMPD NTT, juga merayakan keberagaman, menghormati kesetaraan, bersama-sama meraih prestasi yang mengharumkan.

"Sekali lagi, terima kasih atas kerja keras semua pihak yang telah menyukseskan PORBANK BMPD NTT ini. Saya tegaskan sekali lagi, bukan hanya Katong bisa, melainkan semua ini menunjukkan bahwa Katong hebat," tegas Nyoman.

Peserta PORBANK BMPD NTT 2022 diikuti oleh karyawan 20 Bank yaitu Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank NTT, Bank Central Asia, Bank Danamon, Maybank, Bank Mega, Bank Artha Graha, Bank Bukopin, BTPN, Bank Sinar Mas, Bank CIMB Niaga, Bank Panin, Bank National Nobu, Bank Mandiri Taspen, Bank Capital dan Bank Mas serta peserta tamu (Eksklusif) yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Disampaikan Direktur Dana & Treasury Bank NTT, sekaligus ketua panitia pelaksana PORBANK BMPD NTT, Yohanes Praing, terkait dengan probank ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasa persaudaraan dan tali silaturahmi antarperbankan di Nusa Tenggara Timur karena kita ketahui bersama bahwa seluruh perbankan yang ada di sini, baik swasta, Himbara maupun BPD mempunyai satu tujuan yang sama untuk membantu pemerintah provinsi dan daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga ada perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ke depannya dengan adanya perhelatan Porbank ini tentu akan memberikan pengalaman tersendiri bagi perbankan bagaimana mempersiapkan diri sehingga ajang-ajang olahraga bisa dinikmati dan juga memberikan hasil yang memuaskan.

Sengaja mencantumkan lomba tari Tobelo dan juga ini kesepakatan bersama seluruh peserta perbankan yang ada sebanyak 20 bank ditambah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Karena tari Tobelo juga memberikan semangat yang luatmr biasa bagi seluruh peserta dan ini juga membantu kita dalam mengenal satu dengan yang lain.

Porbank menyuguhkan enam cabang olahraga yaitu Ping Pong, Catur, Bulu Tangkis, Bola Voli, Tenis Lapangan dan Tarian Tobelo yang diikuti semua karyawan bank tetapi dibatasi dari Kota Kupang sampai wilayah So'e. Namun menurutnya untuk dua tahun berikutnya akan sertakan karyawan bank seluruh NTT sehingga lebih meriah lagi.

"Ada tiga poin penting dalam Porbank yakni terkait dengan sinergitas dan kolaborasi, digitalisasi dan bagaimana perbankan membantu pemerintah untuk memulihkan ekonomi," tutup Yohanes.(cr16)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Salah satu peserta lomba tarian Tobelo dalam PORBANK BMPD NTT 2022 di GOR Flobamora Oepoi Kota Kupang pada Rabu,17 Agustus 2022.