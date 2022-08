Lirik Lagu Daerah NTT, Besi Bero e Asal Pulau Ende

POS-KUPANG.COM, ENDE - Berikut ini lirik Lagu Daerah NTT berasal dari Pulau Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur

Ada satu lagu berbahasa Ende, yang sering diyanyikan warga NTT.

Lirik Lagu Daerah NTT Besi Bero e, berasal dari Pulau Ende.

Baca juga: Lirik dan Makna Lagu Benggong, Lagu Daerah NTT Asal Manggarai

Simak selengkapnya lirik lagu Besi Bero e:

Besi bero eeee.... go sei da geo rewo eee

Mengi nata ee... go sei da mengi nata eee 2x

Foi dora bai..... go foi do, foi dora bai....

Iiiiiiiiii lida rengu raii, foi do lida rengu raii

Gani rai rengu rai...

Go laba rengu raii

Jengu jawa laba jengu jawa lau mala

Laba lau mala a a a a..

Gani rai rengu rai golaba rengu rai

Go ana izo....io...io... redo eee

Ana iso da io lau..... lau lobo nio eeee

Ana iso lau da io, lau lobo nio eeeee...

Semoga bermanfaat

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS