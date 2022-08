  Aston Kupang Hotel Hadirkan Promo Kemerdekaan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aston Kupang Hotel & Convention Center kembali menghadirkan promo menarik dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77.

Dalam Podcast Pos Kupang, Selasa, 16/08/2022, Marketing Communication Executive Aston Kupang Hotel, Leonora Agatha mengatakan, ada tiga promo yang dihadirkan yakni Selebration Deal, Amazing August dan Semarak.

"Kita ambil tema Selebration karena di bulan ini kan kita merayakan gitu ya," ujar Leonora.

Pada promo Selebration Deal, paket kamar yang ditawarkan adalah tipe Superior yang dibanderol dengan harga Rp479.000 per kamar per malam dan tipe Deluxe seharga Rp 579.000 per kamar per malam.

"Jadi, tinggal tambah seratus ribu aja kalau mau yang Deluxe," katanya.

Tipe kamar Superior adalah kamar dengan pemandangan Kota Kupang sementara Deluxe adalah kamar dengan pemandangan menghadap ke laut.

Harga ini sudah termasuk diskon 15 persen untuk semua perawatan di Martha Tilaar Salon & Day Spa diluar item promo dan 10 persen diskon untuk menu di F&B diluar item promo dan alkohol.

Selain itu, promo Amazing August menyediakan paket kamar Superior seharga Rp589.000 dan Deluxe seharga Rp689.000. Harga sudah termasuk breakfast untuk dua orang.

Kedua promo ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang.