Krisdayanti Tampil Anggun dan Elegan, Gemmi Ameena Keren Paripurna Disebut Makin Tua Makin Sukes

POS-KUPANG.COM - Istri Raul Lemos, Krisdayanti tampil anggun dengan mengenakan gaun yang elegan berwarna hijau tosca kala menjadi bintang tamu pada acara peluncuran Kafe Fitz.

Gaun yang dikenakan nenek Ameena Hanna Nur Atta bikin pangling. Semua mata tertuju pada mantan istri Anang Hermansyah tersebut. Krisdayanti dipuji keren paripurna.

Busana dan riasan bunda Aurel Hermansyah dan Amora Lemos terkesan begitu sempurna, sehingga tak hentinya mendapatkan pujian.

Krisdayanti juga tampil begitu total menghibur para tamu dan undangan.

Ia pun disebut makin tua, makin sukses.

Krisdayanti mengunggah video singkatnya kala acara peluncuran Fitz Kafe di akun instagramnya @krisdayantilemos Senin (15/8).

Reza Artamevia langsung mendaratkan pujian untuk Krisdayanti

rezaartameviaofficial

Cantiknya POL BANGET poko'e!!

amy_atm****

Mimi cantik is the bestttttt forever young

stephannyma***

Cantik dgn gaunnya yg indah.. keren..

allaboutmim****

You look so stunning mi...

maya_purp****

Satu2x artis yg makin tua makin suskses n terkenal dri jaman dlu.masyaallah

synmoe_****

Bestt my diva

sherlianal****

Mimi energic bngt

momyy****

Kece bngt sih gemmy amerna

pudjiati.****

Best Diva.. Menggelora seantero.

teniakurniawa****

The best Diva

niarwerdisusari

Keren Paripurna Gemmi

