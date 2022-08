Ashanty Tampil Cantik dengan Busana Elegan Panjang Hingga Tumit, Natizen: MasyaAllah

POS KUPANG.COM -- Istri Anang Hermansyah , Ashanty bikin kagum natizen setelah memaerkan berbusana dress panjang hingga menutup kaki hingga tumitnya

Terang saja , penampilan ibunda Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah itu menjadi pusat perhatian

Ibu samung Aurel Hermansyah itu nampak cantik dengan busana glamour yang dikenannya

Wajah cantik yang dipadu dengan busana mewah itu terang membuat pesonanya semakin terlihat

Para natisan pun memuji penampilan ibu dua anak itu hingga menguncapkan Masya Allah

Dalam unggahan itu, Ashanty melalui akun instagram @ashanty_ash itu menuliskan kalimat

I give myself the kindness and forgiveness i would show others

Dress @forher.official

Fashion Stylist @erichalamin

Make up @cantikawannadewi

Hair @ade_ragil_hairdo

Venue @ayanajakarta

Para natizen pun memuji penampilan wanita cantik itu

vitha.jie *** MasyaAllah

fans_asix *** Masya Allah