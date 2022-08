B Pung Petani, Inovasi Baru Bank NTT Peduli Petani

BeritaLaporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Berbagai inovasi dilakukan Bank NTT di usianya ke-60 salah satunya aplikasi B Pung Petani sebagai tanda peduli Bank NTT bagi petani.

Dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TDIM), Direktur Utama Bank PT Bank Pembangunan Daerah (PT BPD NTT) dengan tema Sinergi Pengendalian Inflasi Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan yang dilaksanakan di aula lantai lima Bank NTT Kantor Pusat pada Jumat, (12/8/2022) dilakukan juga launching aplikasi B Pung Petani yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho kepada Lecky Frederick Koli selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT.

Dalam pemaparannya, Harry Alexander Riwu Kaho menyampaikan bahwa pada 1 Agustus 2022 sesuai arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat terkait penyampaian laporan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja tentang perkembangan inflasi di NTT, maka Bank NTT untuk berkoordinasi dengan dinas pertanian provinsi NTT untuk menyiapkan langkah-langkah solusi terkait kondisi yang dimaksud dengan menyediakan aplikasi B Pung Petani.

B Pung Petani menjawab strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dapat dilaporkan Bank NTT sudah menyiapkan aplikasi dan akan menjadi ekosistem agrikultur, di mana lingkungan petani, peternak, wirausaha dan offtaker, pihak transportasi, pengiriman dan packaging, masyarakat dan konsumen, daerah serta stakeholder lainnya.

Aplikasi ini memiliki manfaat bagi petani yakni meningkatkan kualitas produksi karena ada intervensi bibit, pupuk dan lahan by name, by address sehingga tersebar di semua desa.

"Petani yang menanam bisa langsung menginput pada aplikasi, berapa luas lahan yang ditanam, apa komoditi yang ditanam, bibit apa yang dipakai, pupuk apa yang dipakai, berapa jangka waktu untuk panen," terang Harry Alexander Riwu Kaho

Lanjutnya, secara teori konsolidasi, kalender-kalender tanam ini diperlukan Dinas Pertanian provinsi NTT melakukan intervensi suplai dan demand-nya. Kemudian juga ada kepastian pasar.

Kemudian, untuk kelebihan atau over production bisa dimanfaatkan untuk produksi lainnya misalnya kapasitas komoditi lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk layanan substitusi layanan usaha. Seperti NTT, melalui media ini akan memberikan informasi untuk lahirnya industri.

Selain itu, B Pung Petani menekan nilai tukar petani, memperluas akses pasar untuk jalur distribusi. Sementara bagi offtaker ada kepastian produksi, pasar, distribusi, pemilihan bibit dan pupuk.