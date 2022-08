Wakil Bupati Kupang Minta Dukcapil Perbaiki Data Kependudukan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Untuk menuntaskan pencapaian penurunan angka stunting di Kabupaten Kupang maka data kependudukan yang baik menjadi acuan untuk intervensin penurunan angka stunting.

Maka itu Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe saat rapat koordinasi bersama Pemerintah Kecamatan, Desa dan Lurah di Oelamasi, Rabu 10 Agustus 2022 meminta agar dinas dukcapil Kabupaten Kupang memperhatikan hal tersebut.

"Banyak data kependusukan yang tidak valid dan terbaca di pusat," ucap Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe.

Dia mengatakan banyak data yang tumpang tindih yang menyebabkan data kependudukan untuk berbagai kepentingan susah digunakan apalagi saat ini data kependudukan sangat dibutuhkan lintas OPD.

Dia menjelaskan seperti pengambilan data dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kupang juga adanya perbedaan data yang valid seperti di Dinas Sosial Kabupaten Kupang.

Wabup meminta agar dinas dukcapil memperhatikan hal tersebut agar data administrasi kependudukan itu valid untuk digunakan dalam berbagai kepentingan.

"Harus didata by name by addres yang valid sehingga seperti data yang diambil oleh semua Dinas dalam intervensi penurunan stunting," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dr Roberth Amaheka mengatakan pencegahan stunting di Kabupaten Kupang membutuhkan kerjasama yang solid.

Menurut dia penurunan stunting di Kabupaten Kupang itu asupan gizi itu paling penting sehingga tidak menghasilkan generasi yang stunting.

Dinkes hanya akan menyediakan data tentang jumlah bayi balita, jumlah yang dilakukan penimbangan, Jumlah Bayi balita yang satunting, dan jumlah yang belum tertimbang.

"Saat ini ada dua langkah penting yangnkita ambil yakni jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka pendek adalah menuntaskan bulan timbanh di bulan Agustus," jelasnya.

Saat ini masih tersisa sekitar 1500 anak di Kabupaten Kupang yang belum ditimbang dan dalam jumlah itu ada potensi pertambahan stunting atau penurunan.(cr9)

DATA - Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe saat rapat koordinasi bersama Pemerintah Kecamatan, Desa dan Lurah di Oelamasi, Rabu 10 Agustus 2022. (POS-KUPANG.COM/RYAN TAPEHEN)