Paket Wisata Labuan Bajo, Segini Besaran Sewa Kapal Mewah Jelajahi Taman Nasional Komodo

POS KUJPANG.COM -- Paket Wisata Labuan Bajo meupakan pilihan liburan bagi mereka yang menyukai pantai indah dan pulau-pulau selain ingin melihat hewan asli Indonesia sisa jaman purba , Komodo

Hewan Komodo hidup di dua habitat dalam Taman Nasional Komodo yaitu di Pulau Rinca dan Pulau Komodo

Namun untuk mendapi dua Destinasi Wisata itu, para wisatawan harus menggunakan kapal

Di Labuan Bajo terdapat banyak pilihan kapal dan pilihan lamnya kunjungan tersbeut

Kapal pun bisa dipilih yang sehari perjalanan seperti speedboat atau kapal Phinisi mewah dengan beberapa hari perjalanan

Berikut daftar Kapal Phinisi mewah yang bisa disewa oleh para wisatwan di Labuan Bajo

1. Kapal Phinisi “ Maipa Deapati ”

Kapal ini memiliki

Fasilitas

AC

Kamar mandi suite

Snorkeling

Hot shower

Snack all day

BBQ Set up

Kabin

Cabin 1 (Lower Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 2 (Lower Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 3 (Lower Deck): 1 double bed

Cabin 4 (Lower Deck): 1 double bed

Cabin 5 (Upper Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 6 (Upper Deck); 1 double bed + 1 single bed

BOAT SPECIFICATIONS

Name of vessel : KLM Maipa Deapati

Flag : Indonesia

Type : Phinisi Buginese Schooner

Year Built 2017

Made of : Iron wood

Built in : Tanah Beru

