ICRAF Sosialisasikan Persetujuan Awal Tanpa Paksaan Rencana Kegiatan Land for Lives

POS-KUPANG.COM, SOE- International Centre for Research in Agroforestry ( ICRAF ) bekerjasama dengan Global Affairs Canada (GAC) saat ini sedang melaksanakan Project Sustainable Landscapes For Climate-Resillient Livelihoods in Indonesia ( Land for Lives ) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu locus kegiatannya.

Dalam rangka mendapatkan persetujuan dan kesepakatan tanpa paksa FPIC (Free, prior, and informed consent) dari pihak desa dan para pihak lainnya untuk keberlanjutan Project Land for Lives, dilaksanakan sosialisasi tingkat desa dan pemaparan terkait kegiatan Project Land for Lives di Aula Kantor Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten TTS, Selasa 9 Agustus 2022.

Peneliti pasar dan rantai nilai selaku perwakilan ICRAF Indonesia Aulia Perdana kepada Pos Kupang menjelaskan World Agroforestry (ICRAF) adalah satu dari 15 pusat penelitian internasional yang bergerak di bidang pertanian dan ketahanan pangan (Consortium Group of International Agricultural Research-CGIAR).

Dia mengatakan, ICRAF berkantor pusat di Nairobi, Kenya, dan mempunyai lima kantor wilayah di Kamerun, India, Indonesia, Kenya dan Peru.

Lanjut Perdana, saat ini ICRAF bersama dengan Global Affairs Canada (GAC) sedang melaksanakan kegiatan proyek berjudul Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land for Lives).

Dirinya menerangkan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas komunitas rentan, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak perempuan, untuk dapat melakukan upaya mitigasi, meningkatkan ketahanan, sekaligus beradaptasi dengan dampak buruk dari perubahan iklim, melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan lingkungan dan komunitas.

Salah satu lokasi Land for Lives berada di Nusa Tenggara Timur, di mana kegiatan ini melibatkan 12 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

"Melalui lokakarya yang telah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten TTS, maka ICRAF dan para pihak di Kabupaten TTS pada tanggal 2 Juni 2022 telah menyepakati dan memilih 12 desa yang akan menjadi lokasi sasaran projek Land for Lives," ujar Perdana.

Adapun tersebut adalah Desa Nunbena, Taneotob (Kecamatan Nunbena), Bijaepunu, Tomanat, Lelobatan (Kecamatan Mollo Utara), Kualeu (kecamatan Mollo Tengah), Oepliki, Oeekam (Kecamatan Nobeba), Bone (Kecamatan Amanuban Tengah), Hoi, Neke (Kecamatan Oenino) dan Desa Fallas (Kecamatan Kie).