Paket Wisata Labuan Bajo , Daftar 5 Kapal Phinisi yang Bisa Disewa Saat Jelajah Pulau di TN Komodo

POS KUPANG.COM -- Taman Nasional Komodo yang berada di Labuan Bajo kini menjadi daya tarik tersendiri bagi tujuan wisata

Dan, dan Paket Wisata yang menjadi pilihan adalah menggunakan kapal Phinisi untuk menjelejah pulau-pulau di Kawasan Taman Nasinal Komodo

Berbagai tawaran Paket Wisata pun diberikan kepada para pengunjung dengan berbagai fasilitas yang bisa memanjakan para wisatan

Berikut limal kapal Phinisi yang bisa disewa

Baca juga: 6 Objek Wisata Labuan Bajo yang Wajib Dikunjungi

1. Kapal Phinisi “Mutiara Nusantara”

Kapal Mutiara Nusantara ini juga menyediakan fasilitas bagi para wisatana yaitu Fasilitas

Jacuzzies , Snorkeling, Diving scuba, Live music, DJ party , Makan , Kunjungan Alam

Kabin

Master Family Suite: 3 pax (2 + 1 on extra bed + AC + Private Balcony + Extra size + Ensuite Bathroom)

Master Suite: 2 Pax max (Queen size bed + AC + Private Balcony + Ensuite Bathroom)

Junior Suite: Queen size bed (2 + 1 on extra bed + extra bed + AC)

Deluxe Suite: 2 single bed + max 2 pax + AC

Baca juga: 6 Objek Wisata Labuan Bajo yang Wajib Dikunjungi

Spesifikasi Kapal

BOAT SPECIFICATIONS

Year of Construction : 2019

Mast : Twin Masts (each 20 m)

Length : 43 m

Beam : 10,9 m

Draft : 3,5 m

Hull Structure : Kalimantan Ulin Wood

Cabins : 4 Cabin upper deck & 6 cabin lower deck

Gross Tonnage : 297 T

Engine : Nissan RF10-10 Cylinders with 440 PS

Generator : Mitsubishi 6216 60 KVA + 4D34 40 KVA 3 Phase

Anchor System : Electrical Mooring Winch 3 x 150 Kg

Water Maker : 6000 lit/day, 2 x 4040 membrane

Dive Compressor : 2 ColtriMCH16 (Italy) –3,15 lit/min

Durasi

(Semua kabin max 24 pax)

Baca juga: Temui Demonstran Soal Tiket Masuk Pulau Komodo Labuan Bajo, Sandiaga Uno Banjir Pujian