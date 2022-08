Kuliner Khas NTT: Sup Ayam Kampung Timor paduan dengan Kentang Asli Timor, Sangat Lezato

KULINER KHAS NTT- Sup ayam kampung Timor paduan kentang Timor sangat lezat

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Makanan berkuah sangat baik untuk kesehatan. Selain lembut di mulut, makanan berkuah ini juga sangat baik untuk kesehatan pencernaan.

Bagi Anda penggemar Kuliner Khas NTT khususnya makanan berkuah, ada satu sajian resep makan berkuah atau sop daging ayam kampung kentang Timor yang sangat lezato.

Pembuatan sup daging ayam kampung Timor vs kentang Timor jika disantap bersama keluarga sangat nikmat. Apalagi jika sup kentang Timor dimakan panas-panas membuat nafsu makan semakin bertambah.

Masakan Kuliner Khas NTT yang satu ini menjadi salah satu rekomendeasi yang bisa ANda siapkan untuk tamu spesial anda.

Bahan yang dibutuhkan juga selalu tersedia di pasar setiap saat kecuali kentang Timor yang biasanya dipanen petani dari kampung-kampung hanya pada musim tertentu.

Sementara ayam kampung Timor selalu ada dan tersedia setiap saat.

Mengapa beta memberi rekomendasi sup ayam kampung Timor dicampur dengan kentang Timor yang berasal dari wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan- NTT?

Hal ini karena kentang Timor terasa jauh lebih lezat dan sangat gurih dibanding kentang ekspor ato kentang dipasok dari Manado ato kentang yang dipasok dari luar wilayah daratan Timor khususnya dari Kabupaten TTS.

Sedangkan mekanisme ato cara membuat sup hampir mirip saat Anda membuat sup berkuah.

Namun rahasianya ada pada bahan tertentu yang membuat sup ayam kampung Timor campuran kentang Timor akan terasa lebih lezat dibanding menggunakan kentang ekspor.

Bahan :

*1,5 liter air

*½ ato 1 ekor ayam kampung, potong-potong

*1 genggam daun bawang ato daun prei, potong 3 bagian

*1 ikat kecil daung seledri

* 2 sdm minyak sayur

*20 g bawang bombay, iris kasar

*3 siung bawang putih Timor, memarkan

*300 gram wortel, potong kasar

300 gram kentang Timor, kupas, potong kasar

5 buah tomat chery Timor potong-potong

½ sdt merica bubuk

½ sdt pala bubuk

2 sdt garam

Taburan:

4 sdm daun bawang, iris kasar

4 sdm bawang merah goreng

Cara Membuat :

*Didihkan air, masukkan potongan ayam Kampung Timor.

*Masak hingga mendidih, tambahkan daun bawang prei dan seledri.

*Didihkan dengan api kecil hingga ayam empuk ato bisa juga di presto daging ayamkampung Timor agar empuk dan kuahnya bening.

*Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga wangi. Angkat.

*Masukkan ke dalam kaldu berisi potongan ayam.

*Tambahkan wortel, kentang dan tomat.

*Masukkan pala, merica dan garam dan lepas jahe Timor

*Masak dengan api kecil hingga sayuran lunak.

*Angkat, beri bahan Taburan.

*Sajikan hangat dan menu untuk satu keluarga

