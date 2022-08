Link Nonton Anime My Hero Academia S1, Midoriya Izuku Menjelma Jadi Pahlawan Super

POS-KUPANG.COM - Simak Sinopsis Anime My Hero Academia S1 epidode 1 sampai 5. film animasi Jepang ini sedang trending di VIU.COM.

Anime My Hero Academia S1 berkisah tentang Midoriya Izuku yang bermimpi menjadi pahlawan sepanjang hidupnya.

Anime My Hero Academia S1 berkisah tentang Midoriya Izuku yang bermimpi menjadi pahlawan sepanjang hidupnya.

Tujuan yang sangat mulai bagi siapa pun, tetapi sangat menantang bagi seorang maka yang lahir tanpa kekuatan super.

Hal itu benar, di dunia dimana delapan puluh persen populasi memiliki semacam keanehan yang sangat kuat, Izuku cukup siap untuk dlahirkan sepenuhnya normal. Tapi hal tersebut tidak menghentikannya untuk mendaftar di salah satu akademi pahlawan paling bergengsi di dunia.

Pada episode pertama, menceritakan bahwa di dunia tempat pahlawan super benar-benar ada, Midoriya Izuku yang tidak punya kekuatan super apapun, bermimpi menjadi pahlawan sejak dia masih kecil. Dia mendaftar di SM U.A yang bergengsi.

Di episode dua, Midoriya Izuku diselamatkan pahalan favoritnya, All Might. Dia bertemu All Might dan bertanya apa orang tanpa Quirk bisa menjadi pahalwan super. All Might membuka rahasianya. Sementara itu, Midoriya Izuku dan Katsuki ditangkap oleh penjahat yang dikejar ileh All Might yaitu Sludge.

Kemudian pada epidose tiga, All Might merasa tergerak oleh Midoriya Izuku dan keberaniannya dan memutuskan untuk menganugerahkan kepadanya hak untuk mewarisi kekuatan supernya One For All. Midoriya Izuku perlu perlatih untuk menjadi pahlawan.

Di episode empat, Midoriya Izuku telah menyelesaikan program pelatihan 10 bulan dan mewarisi kekuatan One For All tepat sebelum ujian masuk SMA U.A. Para kandidiat harus ikut dalam pertempuran simulasi.

Selanjutnya pada episode lima, Midoriya Izuku lulus ujian dengan mendapatkan nilai penyelamatan yang tinggi dari para juri. Kehidupan SMA yang diimpikannya akhirnya dimulai.

Midoriya Izuku masuk ke kelas 1-A. Pada hari pertama sekolah, Wali kelas Aizawa Shota mempersiapkan ujian pemahaman Quirk untuk mereka.

Bagaimana kisah Midoriya Izuku selanjutnya? Berikut ini link menonton anime My Hero Academia S1.

