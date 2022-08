Harga Bawang Merah disebut Normal di Pasar Alok, Pedagang Akui Tak Susah Cari Bawang Merah

Laporan Reporter POS-KUPANGS.COM, Nofri Fuka

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Harga bawang merah di Pasar Alok, Kabupaten Sikka, lambat laun semakin turun dan mendekati harga normal.

Penurunan sejumlah kebutuhan bumbu dapur ini terjadi sejak empat hari yang lalu.

Berlin salah satu pedagang bawang merah dan putih menyampaikan penurunan harga terjadi karena stok bawang merah sudah kembali melimpah.

Berlin, Selasa, 2 Agustus 2022, menjelaskan pekan ini, harga bawang merah 35.000 per kg. Berbeda dengan beberapa pekan lalu, harga bawang merah sempat mencapai Rp 50.000 per kg. Sementara harga bawang putih stabil Rp 25.000 per kg.

Alhamdullilah sekarang kita yang dagang tidak susah lagi cari bawang merah, karena stoknya sudah tersedia di pasar ini," jawab wanita yang sering disapa mama Berlin itu.

Ia mengatakan stok bawang merah yang didapatnya dari distributor petani lokal di Sikka.

"Saya ambil dari petani bawang di Wailiti, Kabupaten Sikka," jelasnya.

Sedangkan menurut Us pedagang daging menjelaskan untuk harga daging relatif stabil.

Harga daging sapi tetap Rp 110.000 per kg, dan ayam broiler dari harga Rp 60.000-70.000 perekor.

"Harganya normal, dari ukuran paling kecil Rp 60.000 dan ukuran besarnya Rp 70.000 perkg," terang Us. (Cr1)