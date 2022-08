Pujian untuk Arsy Hermansyah Belum Habis usai Juara Umum WCOPA, Natizen Minta TV Undang Arsy

POS KUPANG.COM -- Rasa bangga kesuksessan Arsy Hermansya meraih 6 medali emas dan 2 medali perak dalam ajang WCOPA di Los Angels , Amerika itu masih dirasakan oleh segenap warga Indonesia

Hingga kini, publik Indonesia masih saja memberi ucapan selamat atas kesuksesan putri Anang Hermansyah dan Ashanty itu yang berhasil meraih juara umum

Setelah delapan lagu dari depalan genre bisa dilibas Arsy Hermansya. Sehingga ia diberi 6 medali emas dan dua medali perak

Dalam unggahan Ashanty di akun Instagramnya, Ashanty_Ash, foto ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu masih saja ditanggapi natizen Indonesia dengan ucapan selamat kepad kakak Arsyah Hermansyah itu

Bahkan natizen memintah Stasiun TV mengundang Arsy ke studio untuk diwawancarai

Dalam ungghan foto, Ashanty dan Arsy Hermansya berjalan di sebua koridor pilar it, Ashanty menulis ** Proud of you arsy , best sekalii kebanggaan keluarga

Dan, natizen pun mengisi kolom komentar dengan ucapan selamat pada gadis kecil berusia 7 tahun itu

Bahkan Natizen memintah acara stasiun TV pagi-pagi dan Brownies mengundang Arsy untuk diwawancarai

adagajah77 *** Keren

afizah_ghania1609 *** Bunda dan Arsy luar biasa, baik n berprestasi. Keren

maharsekarjati *** Selamat ARSYI keren banget masyaallah

tya.moniicaa *** very love you

andreansyahdi54 *** @pagipagiambyartranstvcorp di undang dong

andreansyahdi54 *** @brownis_ttv di udang dong

raniahh_10 *** Haiii bundaa ashantyyyyy