Pose Ashanty Usai Arsy Hermansyah Raih Medali, Istri Anang Lepas Senyuman Manis : You did it.

Putri Anang Hermansyah menorehkan prestasi yang luar biasa di umurnya yang masih belia.

Meskipun mengikuti ajang bergengsi dengan biaya sendiri, Arsy Hermansyah telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia pada WCOPA Los Angeles, Amerika Serikat.

Sebagai orangtua Anang Hermansyah dan Ashanty tak pernah memaksakan Arsy Hermansyah harus memenangkan kompetisi, namun berbagai dukungan dan nasehat pun disampaikan pada putrinya agar memberikan yang terbaik saat tampil di atas pentas.

Ternyata Arsy Hermansyah membuat orangtuanya bangga.

Adik Aurel Hermansyah ini memborong 14 penghargaan sekaligus untuk dibawa pulang ke Indonesia.

Arsy menyabet 6 medali emas dan dua medali perak

Putri Anang Hermansyah meraih juara umut di kategori usia 5 - 10 tahun untuk 6 genre lagu yang dibawakan di WCOPA.

Ia merasa bangga bendera Indonesia berkibar di panggung WCOPA saat itu.

Ketakutan Ashanty pun berubah menjadi senyuman manis.

