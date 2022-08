Nikmati Makan Malam Romantis di Labuan Bajo, Inilah Deretan Restoran Malam di Labuan Bajo

POS-KUPANG.COM - Nikmati Makan Malam Romantis di Labuan Bajo, Inilah Deretan Restoran Terbaik di Labuan Bajo.

Saat tribunners berkunjung ke Labuan Bajo, jangan lewatkan nikmati wisata kuliner di Labuan Bajo.

Begitu banyak restoran telah menjamur di daerah yang terkenal dengan destinasi wisata ini.

Tak sedikit restoran-restoran dengan nuansa romantis ketika Wisatawan menghabiskan makan malam di restoran yang berada di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

Berikut 5 Restoran Terbaik di Labuan Bajo yang dikutip dari tripadvisor.co.id :

1. MadeInItaly - Ristorante Italiano

2. Molas Cafe

3. Atlantis On The Rock by Plataran

4. Hong Signature

5. Atlantis Beach Club by Plataran

6. Burger Time

7. La Cucina

8. Bajo Taco

9. Happy Banana Komodo

10. Baccala Bajo

10 restoran ini bisa jadi rekomendasi tribunners untuk makan bersama orang-orang spesial.

